2020東京奧運因為新冠肺炎疫情延後到明年，加上許多國際賽暫時停辦，教育部體育署和國家運動訓練中心為了讓選手有個展現訓練成果的舞台，仿照東京奧運賽事規格，在8月1日到8日舉辦奧運模擬對抗賽，今天舉辦記者會，並公佈了這次模擬賽的吉祥物鼠伊、鼠佴。

中華隊目前已經取得10項運動種類、32席東京奧運參賽資格，不過東奧延期，讓選手只能多等一年再挑戰奧運獎牌，所幸台灣新冠肺炎防疫有成，還能舉辦賽事，今天出席記者會的田徑跨欄好手陳奎儒、游泳王冠閎、射擊田家榛和吳佳穎及體操唐嘉鴻，均表示對模擬賽躍躍欲試，並且會視為正式競賽全力以赴。

這次模擬對抗賽，包括羽球天王天后周天成、王子維和戴資穎，射箭雷千瑩、體操李智凱與唐嘉鴻、桌球林昀儒、莊智淵與鄭怡靜等項目的菁英選手都會參加，為了防疫無法開放觀眾觀賽，但會安排賽事轉播，邀請台灣運動迷「在家比、在家挺！」

為了讓比賽更有實體感，國訓中心也以今年生肖為發想，設計模擬賽兩隻金鼠吉祥物「鼠伊」、「鼠佴」，象徵所有台灣「數一數二」的頂尖運動員，英文名則以冠軍Champion的諧音，取名為「Cham Cham」、「Pian Pian」，也按照12個競賽運動種類，設計吉祥物造型。

(中時 )