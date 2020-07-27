資深媒體人黃暐瀚今（27）日在《POP撞新聞》直播中，聊到「政治的現實」，並準備分析美國總統川普的民調、疫情與選舉策略改變，不過就在進廣告的空檔，黃暐瀚眼睛突然為之一亮，嚴肅的氣氛頓時輕鬆起來。

黃暐瀚對著鏡頭問妳們是那些學校的？看直播的觀眾還一頭霧水，後來聽到鏡頭外有幾位女生的聲音分別回答是甚麼甚麼學校，原來是有幾位分別來自世新、銘傳與北教大的女大生來到電台實習，黃暐瀚很高興地表示歡迎，也詢問為何想要到電台實習？

女大生答道，原本就參與校園電台，也是黃暐瀚節目的忠實聽眾！黃暐瀚連忙說OKOK！接者又開始嚴肅準備開始廣告結束後下一段節目的播出！

黃暐瀚畢業於輔仁大學大眾傳播學系新聞組。1999年起，擔任飛碟電台記者，主跑民主進步黨與陳水扁參選總統競選總部。2000年，轉職至東森新聞台，採訪馬英九與總統府。2009年擔任「總統府記者聯誼會」會長，連續7年獲會員遴選連任會長至2016年。

(中時新聞網)