有感於日前新冠肺炎疫情嚴重，避免民眾外出增加感染風險，台中市府交通局5月起推出「線上購買停車月票」優惠，吸引不少民眾線上購買，再加上最近天氣炎熱，據統計，民眾線上申辦停車月票數量大增，近2個月來就較去年同期成長325％，未來將持續推動。

交通局長葉昭甫指出，交通局5月1日開始推動「線上購買停車月票」優惠，短短2個月時間，就有1萬1525件線上申辦案件，較去年成長325％，再加以推算，目前使用月票的民眾約有高達35％是採線上購買月票，使用者逐月增加。

葉昭甫說，線上購買月票省時、便利又有優惠，一舉多得，民眾可到到「臺中市停車管理處」官網查詢，並在購買前先加入成為「停管之友」，只要線上購買月票即可享有95折優惠、單筆購買3個月以上者享9折優惠。

交通局指出，目前月票開放線上購票時間為每月1日至20日，21日起則可訂購「次月」起的停車月票，另民眾若訂購路邊停車月票最多可預購達6個月、路外停車月票為3個月。

(中時 )