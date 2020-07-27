住在高雄市左營區的28歲梁姓女子，她的愛犬「彩虹」日前走失。經過報警，左營警分局左營派出所警員孫從文等人幫她找回愛犬，令梁女相當感激。原來，是牠跑到鄰居家作客，讓主人擔心了數日。

警方表示，梁女於7月26日到派出所，請求警方協助幫忙尋找愛犬「彩虹」。她說，平時下午「彩虹」會自行跳出家中矮牆，前往外頭道路散步，晚間會自行返家，但這次已出門多日，牠尚未回家，令人擔心。

梁女研判，「彩虹」疑似在隔壁巷子的鄰居家中，到派出所請求協助。警方獲報後，隨即派孫姓警員與梁女前往該鄰居劉男家中查看，幸好劉男在家，前來應門並表示平時下午會與鄰居在住家旁泡茶，「彩虹」會一同來湊熱鬧，他與鄰居均會餵食牠。

劉男說，由於「彩虹」身上未植入晶片，無法替牠找到飼人，便暫時餵養「彩虹」，並提供一個舒適的環境供「彩虹」休息。梁女感謝大家的協助，她說，「彩虹」很親人，未來會加強教育牠，並找時間去植入晶片，預防走失。

(中時 )