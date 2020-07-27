發行最新專輯的瘦子，近日到好事聯播網接受DJ圓圓訪問，原本就非常欣賞瘦子的好事989 DJ圓圓接到訪問通知就異常興奮並昭告天下，且直接在節目上說出心中台灣嘻哈男神排名第一就是瘦子，但瘦子不只帥氣，音樂更是好聽。除了有因為今年肺炎疫情背景而創作出來的「太陽」，希望帶給大家正向能量以外；還有「something I don’t need」突破社會對於成功的定義，希望大家可以深入去思考，究竟我們需要什麼東西才能擁有真正的快樂。歌曲背後的深層概念，讓好事989 DJ圓圓驚訝他的口條已有教授風範，直呼瘦子教授，覺得自己要多念點書了。

而搭上即將到來的金曲獎頒獎典禮，瘦子擔任金曲特派員的角色，好事989 DJ圓圓也藉此詢問這張專輯要是只有一首歌能得金曲獎，瘦子希望是哪首歌？不料瘦子竟開玩笑嗆聲：「要是只有單曲得獎的話，就太浪費時間做整張專輯啦！」因為這次專輯除了音樂以外，在歌曲ＭＶ上也做了劇情安排的巧思，希望喜歡他的歌迷朋友都能感受這張專輯的魅力。

(中時 )