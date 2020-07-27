國發會今公布6月景氣燈號，受新冠肺炎疫情影響，燈號已連續4個月呈現代表景氣趨弱的黃藍燈；國發會表示，景氣同時指標持續下跌，惟跌幅較上月略減，加以領先指標經回溯修正後呈連續2個月上升，反映疫情衝擊影響已漸縮減，惟仍須密切關注後續發展。

國發會公布，109年6月景氣對策信號綜合判斷分數為19分，與5月上修值持平，燈號續呈黃藍燈。5月綜合判斷分數上修1分，為19分，主要係因製造業銷售量指數之燈號由藍燈上修為黃藍燈，增加1分。6月為19分，與5月上修值持平，燈號續呈黃藍燈。9項構成項目中，貨幣總計數M1B由綠燈轉呈黃紅燈，分數增加1分；機械及電機設備進口值由黃紅燈轉呈綠燈，分數減少1分。

國發會表示，景氣同時指標持續下跌，惟跌幅較上月略減，加以領先指標經回溯修正後呈連續2個月上升，反映疫情衝擊影響已漸縮減；6月景氣領先指標不含趨勢指數為100.01，回到100以上，且較5月續升0.5%。

國發會表示，近期全球武漢肺炎(COVID-19)疫情再次升溫，加上主要國家政經衝突持續升高，深化國際經濟局勢震盪與風險，恐影響全球最終需求，壓抑我國外貿擴張。惟5G通訊、高效能運算等新興應用快速成長，以及遠距商機需求延續，且廠商回台擴充產能支撐，有助維繫出口動能。

此外，國內疫情控制得宜，民眾與企業對未來景氣看法改善，激勵股市上揚，工業生產指數、機械及電機設備進口持續成長，消費人潮明顯回流，帶動零售及餐飲業表現均較5月持續回升。加以政府全面啟動振興措施，如推動「振興三倍券」、「安心旅遊」等，可望發揮提振經濟之效果，同時，政府持續加強推動公共建設計畫，以發揮穩定景氣效益。

考量當前全球經濟前景仍相當嚴峻，為協助艱困產業度過疫情衝擊，政府已編具紓困振興特別預算第2次追加預算，以持續推動紓困與振興工作，並確保我國經濟情勢穩定。

(時報資訊)