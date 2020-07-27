《「神」救援》製作小組運用手繪、剪紙、立體書等各種技巧，將創意完美呈現。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系學生團隊，在系上施黛玲、梁朝棟老師指導下，參加遠雄人壽第二屆金險獎校園影片徵件比賽，以作品《「神」救援》勇奪「首獎」，獨得最高獎金10萬元。

此外同系另一組來自馬來西亞的學生團隊也以《神降弱雞》榮獲「星秀獎」肯定，表現非常優異。

遠雄人壽第二屆金險獎校園影片徵件比賽，競賽主題「好險 神救援」，強調生活中沒有「提前做好準備」的時刻，遇到緊急情況若有「神救援」該有多好。今年總計208件作品參選。

龍華科大文創系學生劉科廷、吳柏霖、高哲瑋、謝奕成，由系上施黛玲老師指導，作品《「神」救援》勇奪首獎。《「神」救援》故事極富創意，編劇吳柏霖說，影片大綱來自大家耳熟能詳的聖經出埃及記，主角是居住在埃及的猶太人，因幫助一位老人而遭受士兵鞭打，當他被關在監獄時，無助的跟「神」祈禱，沒想到牆壁破裂「神」真的出現，而且不止猶太人的神，連東方的佛祖、觀世音、孫悟空都來解救猶太人。

導演劉科廷表示，團隊將重點放在「神」救援，而這位神是遠在聖經埃及時代，為展現當時時空環境，必須為創意找到適合表現方式，因此製作小組運用多年所學的手繪、剪紙、立體書、手機運鏡、音效等…各種可能媒體元素與技巧，全部融入成影片製作養分，這些手法都是為將創意效果完美呈現。

另外，文創系學生劉家健、許恆義、黃家禾、梁凱程等四位來自馬來西亞的同學則以作品《神降弱雞》榮獲「星秀獎」。製作人劉家健表示，因為他們遠離家人到台灣生活學習，深感孤獨及朋友的重要性。因此在開始創意發想時，團隊就以四個小段落，串成人際之間的巧遇相助，以符合競賽主題。

指導老師施黛玲表示，《「神」救援》劇本創意十足，且分鏡詳細，全片手繪、攝影、燈光、音效等技巧得宜，獲得評審肯定，實至名歸。而《神降弱雞》是輕鬆自然的小短片，透過鏡頭捕捉到演員自然生動的表演，表現出對友情的渴望，靈活的運鏡、輕快的配樂，讓觀眾隨著旋律，輕鬆欣賞他們追求友情的「神救援」。

文創系葉茉俐主任指出，近年系上師生在各項專業領域及競賽表現優異，學校更大手筆斥資近千萬元，將文創系專業教室及公共場域重新設計，呈現詩意人文空間，期能培育學子具備藝術、設計、科技之跨域專業能力，與產業無縫接軌。校長葛自祥強調，「學用合一」是龍華科大所強調重點，學校大力投資校園軟硬體建設，並支持師生參與各項專業競賽，展現豐碩辦學成果。

(中時 )