大陸海關總署昨(26)日公布數據，大陸自6月份進口大豆總量創下歷史新高，高達1,116萬噸，其中來自巴西的進口的大豆數量也創下新高，達到1,051萬噸，跟去年同期相比成長91％。

根據路透社報導，大陸對大豆需求增加，主要原因有兩個，其一 ，隨著養豬業復甦，大豆需求增加，其二，目前巴西大豆價格較低，大陸逢低買進，而且天氣好轉有利於運輸大豆。

巴西植物油產業協會首席經濟學家丹尼爾．阿馬拉爾表示，2020年巴西大豆產量將創歷史新高，對巴西大豆及相關產品而言，中國市場至關重要。數據顯示，大陸是巴西大豆的最大進口國，巴西去年出口的7400萬噸大豆中,有5800萬噸出口到大陸，超過三分之二，大陸目前為巴西第一大貿易夥伴國。

反觀因為中美貿易戰因素，導致今年6月較去年同期，自美國進口的大豆減少了56.5%。

(中時新聞網)