針對桃園區長安里爆發8名登革熱確診案例，桃園市衛生局已進行家戶噴藥及孳清。（姜霏攝）

桃園市長安里26日發現第3例本土登革熱確診個案。桃園市衛生局指出，為防治疫情擴散，衛生局主動執行登革熱快篩，有8位民眾呈現陽性反應，僅4位民眾曾出現相關症狀，症狀出現時間介於5日至11日間，目前已送醫治療且症狀緩解。

衛生局長王文彥表示，8名快篩呈現陽性的個案皆居住於長安里原設定的風險範圍內，25日完成家戶內外化學防治噴藥作業。衛生局針對確診個案住家擴大至方圓100公尺之家戶噴藥及孳清、外圍環境擴大至400公尺。

長安里長陳俊亨表示，至27日下午已經約2成5里民採檢，也會持續請里民採檢，釐清有多少人被感染。另外只要有下雨，就會透過志工系統，巡視、傾倒積水容器。陳俊亨補充，7月初已經有民眾有症狀，只是大家不知道是登革熱，還以為只是流感。不過目前里民情緒都屬穩定，並未在地方造成恐慌。

衛生局呼籲，民眾應落實住家內外環境巡、倒、清、刷的步驟，避免讓積水成為孑孓生長的溫床，若民眾經衛生單位通知仍不清除環境積水容器，致孳生病媒蚊孑孓，將依違反傳染病防治法第25條第2項規定，依同法第70條處新臺幣3000至1萬5000元罰鍰。

衛生局提醒，若近期出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，務必儘速就醫並告知活動史及旅遊史，以利醫師診斷及治療，也方便衛生單位及早進行相關防治措施。

(中時 )