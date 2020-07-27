中台灣新建案吹起綠建築風潮，硬體設計成拚場利器！繼鉅虹建設以「閱上景」案拿下「全球卓越建設獎」銀獎之後，「2020國家卓越建設獎」得獎名單跟著出爐，包括新成屋「總太織築」及預售案「嘉磐樸樹」、「麗晨山．溜滴」等接連獲獎，為台中房市增添話題性。

被喻為不動產界奧斯卡獎的「全球卓越建設獎」日前揭曉，台灣今年榮獲三金、五銀佳績；其中，位於台中市北屯區的「鉅虹閱上景」，因發展罕見地域性建築，憑著認養古蹟「積善樓」、護根周邊老榕樹等環境整合計畫，將人文生態融入建案中，不僅獲得「高層住宅類」銀獎肯定，也是全台唯一得獎的建案。

「2020國家卓越建設獎」日前公布，北屯機捷特區新成屋「總太織築」脫穎而出！該案規劃以土地文化做發想，外觀選用「清水紅磚」呈現立面質感，並邀來世界冠軍團隊「磚家」粘錦成施作砌磚工藝，同時運用錯落陽台及垂直綠化詮釋傳統編織技法，不僅接地氣，更讓建築皮層具透氣功能，打造會呼吸的綠建築，榮獲「最佳規劃設計類」金質獎。

事實上，「織築」為總太地產繼「拾光」之後、第二件獲獎作品！總太地產董事長翁毓羚感性說道：「規劃過程中導入策展概念，藉由傳統砌磚工藝打破大眾對工匠的刻板認知，不僅提升建築藝術層次，更延續台灣建築歷史的文化傳承。」

同樣獲得「最佳規劃設計類」金質獎，還有南區預售案「嘉磐樸樹」，基地前身為閒置50年的老舊工廠，不僅活化土地，更將建築融入地景，規劃臨路退縮設計，方便行人直接走向綠園道，近一步提升居住安全，同時改善城市風貌。

此外，位於西區的「麗晨山．溜滴」則以宜居建築之姿榮獲「最佳規劃設計類」住宅類卓越獎！該案建蔽率僅43％，建築規劃上以錯落的深陽台及植栽綠化都市景觀，呼應台中「宜居建築設施設置辦法」主軸，成為綠建築典範。

(工商 )