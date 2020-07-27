卓益阿公一談到自己的畫作，就會瞬間沉浸在他的小小天地，忘記時間的存在。（張毓翎攝）

卓益阿公將去過的景點記在腦袋瓜裡，回家後再運用畫筆、紙張，重現這些場景。（張毓翎攝）

政治大學學生詹和臻（左）、薛涵云（右）參加中華電信基金會「蹲點．台灣」計畫，這次來到嘉義縣鹿草鄉松竹社區。（張毓翎攝）

今日是她們這段旅程倒數第2天，一早在社區活動中心放映這幾天下來的成果影片。（張毓翎攝）

政治大學學生詹和臻、薛涵云參加中華電信基金會「蹲點．台灣」計畫，以實際行動關懷土地，從中發掘鮮為人知的草根力量，這次來到嘉義縣鹿草鄉松竹社區，認識極具畫畫天賦的84歲阿公卓益。她們表示，卓益阿公4年前第一次提筆作畫便愛上創作，空閒之餘將所見所聞記錄在畫冊裡，在他細緻筆觸下，旁人能感受到作品想傳遞的溫暖。

松竹社區近年透過邀請藝術家、社區規劃師深入社區，為地方帶來繪畫、工藝等藝術作品，造就一群熱愛創作的阿公阿嬤，其中，年過80才開始作畫的卓益阿公，年輕時未受過正規教育，能認得的字不多，但卻有意想不到的畫畫天賦。薛涵云笑說，卓益阿公一談到自己的畫作，就會瞬間沉浸在他的小小天地，忘記時間的存在。

卓益阿公的作品幾乎都是用色鉛筆為繪畫媒材完成，其畫作包羅萬象，從自家房子到村庄內廟宇、街景，再到他出遊經歷的名勝景點，都被他一一精心收藏在圖畫裡。詹和臻說，卓益阿公是社區的繪畫鬼才，「看到什麼，就畫什麼」，將去過的景點記在腦袋瓜裡，回家後再運用畫筆、紙張，重現這些場景，看到他的創作，猶如身歷其境。

詹和臻、薛涵云2人透過這項計畫到松竹社區生活20天，用自己的角度發掘在地新奇的人事物，每天將這些阿公、阿嬤的日常拍成影片，今日是她們這段旅程倒數第2天，一早在社區活動中心放映這幾天下來的成果，影片中的主角們興奮指著自己說「這是我！」，還有些害羞的長輩說「妳們怎麼連這個也拍？」現場歡笑聲不斷。

松竹社區理事長湯莉芳致力於推動長者各項活動，打造松竹成為樂齡天堂，詹和臻說，這次特別製作一個感恩影片，有些阿公阿嬤平時較害羞、不善於表達自己的情感，透過這次機會，邀請他們說出對小芳理事長的感謝。湯莉芳說，這2位小朋友這幾天為社區長輩帶來的滿滿回憶，她們即將離開，大家都非常依依不捨。

(中時 )