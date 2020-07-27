此名社員媽媽立即帶兒子到醫院檢查驗傷，還向警察局報案處理。(爆料公社社員提供/林俊翰翻攝)

中壢7/25泳池壓頭糾紛。(爆料公社社員提供/林俊翰翻攝)

爆料公社上的1名社員媽媽，日前帶著小孩前往游泳池玩水消暑，由於媽媽日前出車禍無法下水，只留男童獨自1人在游池裡玩耍，不料男童見游池有2位年齡相仿的，此時身旁有1位爸爸在旁，男童膽大先以手中水槍輕射這位爸爸，不料爸爸只是想以撥水方式趕走男童，導致男童誤以為要跟自己玩，突然瘋狂水槍掃射爸爸，進而讓這位爸爸抓狂壓男童的頭強壓入水，此事件讓當天在場的泳客議論紛紛，男童媽媽也打算對這位爸爸提出殺人未遂的法律告訴。

1名社員在爆料公社板上PO文表示，幾日前因天氣炎熱，帶著兒子前往游泳池玩水消暑，由於男童的媽媽出車禍無法下水，男童獨自一人下水遊玩，男童見游池裡有2位年齡相仿的人頓時非常興奮，男童因也想邀請他們的爸爸一同玩耍，男童竟拿起水槍直接射向2位小孩的爸爸，導致這位爸爸感到不舒服，那位爸爸起先稍微用手撥水趕走男童，想不到男童玩心大發，持著手中水槍掃射回去，爸爸當場怒氣衝天，直接起身抓回男童並將他的頭部強壓水裡，所幸一旁的救生員察覺不對勁，立刻上前將2人趕緊拉開，結束這場大小孩的鬧劇。

櫃台小姐將剛才的情況告知媽媽，旁觀的游客不斷叫唆男童媽媽表示：「妳一定要告他！他剛才想要殺死男童」，現場所有泳客不斷指責爸爸，為何要這樣壓頭入水呢？事後此位媽媽立即帶男童到中壢的天成醫院檢查，並進行驗傷與開出單子來證明傷勢。根據此位媽媽的說法，壓男童入水的爸爸隨後被帶到警局偵辦，這位爸爸詢問男童媽媽說：「要不要和解，提告對大家都沒好處」，男童媽媽則回問和解誠意是什麼？爸爸說明，可以給妳200元的醫藥費用，最後此位男童媽媽因為了要給自己兒子1個公道，決議向這位爸爸提出告訴。

(中時新聞網)