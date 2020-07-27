泰國今天傳出一名來自台灣的確診個案，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前已對該個案進行相關疫調，但不排除確實為台灣本土病例，對此振興醫院感染科主任李明政表示，若此案確實為本土病例，國內就不該繼續推行防疫新生活，應全面回到全民戴口罩、維持安全社交距離的防疫措施。

李明政表示，目前尚不得知該名泰籍移工的確切感染源為何，但若這2、3周內有其他無症狀的泰國帶原者進來經過14天隔離後與該名確診者接觸，還是有可能造成傳染。

李明政說，移工本身的生活型態、作息以及擁擠程度應比台灣本土人士要來的壅擠，因此潛在感染風險相對較高，若該名泰籍移工確實為台灣本土感染病例，政府就不可輕鬆以待，雖然目前只有單一個案，但仍要恢復到先前的防疫措施與態度。

由於現行入境仍未強行規定需進行篩檢，但李明政建議，隔離搭配普篩的效果會比較好，他也以振興醫院為例，醫護人員到國外去回來除需接受14天的隔離外，上班前還要進行檢驗，若這樣的措施能擴及入境者，對防疫應能有所幫助。

(中時 )