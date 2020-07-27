不只南韓，大陸年輕族群也大吹整形風，甚至有以著迷整形而出名的人，如網紅「小z娜娜」坦言自己整形成癮，不但13歲就動刀，還在3年內整了百次，還因整形太多、太頻繁，導致身體狀況差無法上學，而她近日po照，竟是炫耀圓星夢。

整形狂魔「小z娜娜」將自己的外型大改造，整出洋娃娃標準樣貌，卻充滿人工味兒，而她坦言除了追求自我認知的美感外，也因為懷抱星夢，經常po文表示想參加選秀，也會分享平時練習唱歌、跳舞的影片，積極追求夢想，前天(7/25)她在微博更新近況，喜孜孜透露一早起床為了趕飛機，還秀出收到的簡訊，表示收到經紀公司「好好榜樣」的通知，搭機就是要去參加選秀面試，忍不住語帶炫耀「我厲害吧姐妹們」、「明天就去賴冠霖哥哥的公司面試！」。

小z娜娜宣布參加甄選，還承諾會將全過程紀錄分享給大家，沒想到圓夢卻遭酸「塞了多少錢讓妳進面試的？」、「別把賴哥哥嚇到就行」，還說她的才藝是「臉嚇人」，評論相當狠毒，但也有人鼓勵她，說聽了她唱歌覺得其實不錯，要小z娜娜加油，甚至有人聲援「每個人都在選擇自己生活的路線，何必說這說那」。

(中時新聞網)