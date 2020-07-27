威力彩開獎計時倒數，直衝史上最高的31億元彩金，全台為之瘋狂。台中有里長號召千人集資，也有揪公司同事或家人一起買起來。這些集資者以包牌居多，金額多寡則各憑本事。有醫護粉絲團算出包牌中獎機率，直言只要撒下22億超狂包牌，肯定會中頭獎，不過，萬一不是一注獨得，有人均分獎金，那可會賠到慘兮兮。

威力彩連槓47期，最近話題超熱門，《MedPartner 美的好朋友》粉絲團日前發文說，威力彩的中獎機率大概是2209萬分之一，所有的號碼包牌大概需要22億，下一期的頭彩獎金大約是31億。

想發大財的人開始動腦筋，如果全包了，豈不穩中頭獎。這邏輯看似有道理，粉專卻破解說，用22億元包牌這樣算起來好像很賺，不過，如果另外一個人也簽中頭彩的話，那就賠死了。

粉專玩笑文輕鬆談威力彩，逗得一票網友也留言湊上幾句，「排列組合數學學過就知道多難了」、「還要扣掉稅金剩24.8億，賺大約2億多！」、「龍家俊：幫我包一張威力彩全餐」、「所有的號碼包牌你還會中二三四五六七八九獎，還有很多的普獎」、「但不能預防別人也中，如果也有人中頭獎號碼，包牌就虧了」、「如果可以當沖就不用真的有22億了」、「有22億還會去買威力彩？」、「還要扣稅，穩死的」、「有那些錢的人早就拿去炒股炒房了」、「如果我有22億 我還需要覬覦那31億嗎？」

(中時新聞網)