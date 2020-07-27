新竹縣首任家畜疾病防治所長林廷瑞，在1997年發現台灣出現豬隻口蹄疫，並是第一件通報案例，將豬病體送往台灣省家畜衛生試驗所檢驗確診，46年公務生涯盡忠職守，獲選今年新竹縣模範父親。

85歲的林廷瑞說，經過22年努力，台灣正式成為口蹄疫非疫區，看到台灣豬肉終於能重返國際，內心十分感動！

林廷瑞育有2子2女，分從台大、政大、清大畢業，在各自領域事業有成，他發起成立新竹縣動物保護協會，協助政府推動防治工作，目前在協會照顧10多隻流浪動物，幫忙清潔、洗澡及打預防針，他說「畢竟我是專業的」！

住在竹北市的 林廷瑞，獲選今年新竹縣模範父親，縣長楊文科27日下午到林宅致贈禮物祝賀，表示林廷瑞是發現台灣豬隻口蹄疫的先驅者，公務員生涯奉公守法，為民謀福祉，是他的典範。

新豐鄉張鴻建和與吳上淵2人對地方事務多有貢獻，很注重子女教育，獲選新竹縣模範父親，楊文科也到2人家中贈禮祝賀。

(中時 )