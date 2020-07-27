新北市消防局第四救災救護大隊今（27日）起在新店北新國小舉辦為期3天的消防夏令營闖關活動。（第四救災救護大隊提供）

新北市消防局第四救災救護大隊今（27日）起在新店北新國小舉辦為期3天的消防夏令營闖關活動。（第四救災救護大隊提供）

新北市消防局第四救災救護大隊今（27日）起在新店北新國小舉辦為期3天的消防夏令營闖關活動。（第四救災救護大隊提供）

新北市消防局第四救災救護大隊今（27日）起在新店北新國小舉辦為期3天的消防夏令營闖關活動。（第四救災救護大隊提供）

新北市消防局第四救災救護大隊今（27日）起在新店北新國小舉辦為期3天的消防夏令營闖關活動，透過地震體驗車、濃煙體驗車讓學童親身體驗真實地震及火災發生時的狀況，彷彿身歷其境，達到寓教於樂的宣導體驗效果。

第四救災救護大隊表示，為提升年幼孩童的防火與防災知識，精心安排設計多種消防闖關體驗活動，在具安全防範措施陸地，架設約半身高度之平面雙節梯，學習控制手、腳協調性及平衡感練習爬行通過，再至前方完成益智翻翻樂，增加訓練腦力穩定性挑戰。

採用地震體驗車及濃煙體驗車相互練習及體驗，瞭解地震可能造成的危害及避難逃生要領，讓學童把安全帶回家，另以人體套桿救生圈及處置體驗，運用兩人活體互動模擬溺水真實情境，並搭配適齡學童專用救生衣，瞭解其穿法及應用，並教導學童救溺五步、防溺十招等口訣。

此外，還有兒童版消防衣、帽讓學童著裝及搭配簡化版火災搶救訓練模式，將特製水帶放至拖拉定點後，進行停躺滾練習，再將水帶拉回原位，讓學童體驗體耗工作等系列計5項防火、防災教育課程。

第四救災救護大隊還與北新國小結合趣味球類競賽課程，讓學童能快樂且多元的學習，留下難忘的盛夏暑假回憶。第四大隊大隊長高宗祺表示，今天首日有160人參加，由於活動是採現場報名，3天預計將有480人參與。

(中時 )