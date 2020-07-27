上周五美股表現疲弱，以及投資人對美中關係惡化感到擔憂，周一香港恆生指數收跌0.41%，為24603.26點。國企股(H股)收跌0.05%，為10075.45點，醫療、科技股跌幅領先。

被稱為「港版那斯達克指數」的恆生科技指數首日收跌1.28%，恆騰網絡跌5.6%，匯付天下跌5.3%，中芯國際跌3%，美團跌2.5%，網易、小米跌逾2%。

受黃金價格再創歷史新高激勵，山東黃金漲逾12%，再創收盤新高，紫金礦業漲逾9%，中國黃金國際漲逾9%。

(時報資訊)