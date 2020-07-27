晚年不健康的費用，年輕時要先存好。南山人壽27日指出，據衛福部統計，2018年國人平均餘命達80.69歲，但健康餘命卻只有72.28歲，等於晚年不健康的日子可能長達8.4年，建議年輕人應以定期險搭配終身險的方式，趁早規劃長照險，為晚年買個安心。

即不健康的日子，若要人照護及相關器材的費用，每月估4~5萬元，則8年至少就要384萬元，若沒有提早準備，就會成為家人的負擔。

南山人壽建議，年輕人因為預算有限，可以先從長照定期險入手，未來預算增加時，再加購終身長照險，增加老年時的保障，必要時可再以附約方式，增加保障額度。

除了長照險外，南山人壽亦建議搭配外溢保單，提醒自己重視健康及身體保險，如其重大傷病險，有29項重大傷病一次性給付的保險金，也有11項容易出現需要長期照護的重大疾病，保單有10年定額分期給付的生活照護保險金，若是被保險人投保後維持較好的體況，給付金額也會增加，等於是有獎勵機制，鼓勵保戶多運動、多重視身體保養，減少未來長照的機率。

而外溢重大傷病保單及長照險亦可搭配規劃，南山人壽舉例，如30歲男性投保其外溢型重大傷病定期健康險，再加上長照定期險，各新台幣100萬元保額，年繳保費合計約為新台幣1萬5,600元，即有特定傷病保障，最高可達新台幣440萬元，及長照保障最高可有新台幣1,700萬元。

(工商 )