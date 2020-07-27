調查機構Counterpoint最新報告指出，大陸第二季的智能手機銷售較上年同期下跌17％，但較上季回升9％。

報告指出，以品牌劃分，蘋果公司的iPhone銷售增長32％，主因iPhone11系列產品減價帶動銷售提升；華為銷售升14％；僅小米銷售下跌35％。另外，5G手機銷售方面，華為市佔率達60％，其次為vivo、OPPO及小米。

(工商 )