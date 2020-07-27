基龍米克斯生物科技(4195)旗下基育生技與臺灣海洋大學水產養殖學系合作推動「臺灣鯛水產生技產業精準育種平台」，育成具有高成長、抗病及耐逆境等優質性狀之臺灣鯛品系基因資訊後，進一步與國際大廠ThermoFisher合作開發「臺灣鯛生物晶片」協助種苗繁養殖業者選拔出最適品種，解決因氣候環境異常變遷，以及新興疾病威脅所造成之產銷失衡重大挑戰。

基育生技表示，未來將致力推動精準農業，整合農業大數據及基因資料庫，開發相關檢測技術落實研發成果應用在重要經濟物種。

基米在整合多項畜產及水產研究計畫成果後，日前分割成立基育生技。基米將從事於人用之基因檢測相關科研服務、臨床基因檢測、大眾健檢及預防醫學檢測；基育則專注農業基因體研發開發業務。

基米指出，臺灣淡水養殖佔八成以上，少部分為鹹水魚塭。據農業統計年報顯示，2000至2010年間臺灣鯛產量從4.9萬公噸至8.3萬公噸，增加68%，平均每年約生產8.1萬公噸，年產值從26.6億元增加至40億元，增加51%，使得每公噸產值從為3萬多元提升至近5萬元。

未來透過分子標記與基因體科技平台輔助選拔與精準育種之遺傳改良策略後的抗逆境與抗病等優良品種，可提升3-5成的養成率(存活率)。亦能協助業者進行有效遺傳管理並取得高規格之養殖種苗認證，加上可衍生出各種醬油、魚骨粉、含膠原蛋白之保養品等臺灣鯛副產物，估算可再提升3倍以上的價值。

尤其，此平台具有快速獲取基因資訊與高效精準選育之優勢，進一步協助海洋/水產生物之育種與繁殖、疾病預防控制、水產食品安全及海洋生物多樣性保護。

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