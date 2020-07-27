香港疫情升溫，港府緊急宣布29日全面收緊防疫措施，包括餐廳全面禁止內用、限聚令收緊至2人等，市場悲觀情緒衝擊港股收盤前轉跌。

恒生指數27日終場收報24,603.62點，下跌102.07點，跌幅0.41％，失守50日線，全日成交額達1,256.77億港元。另外，有「港版納指」之稱的恒生科技指數27日初登場，早盤開高走高，午盤前跟進大盤走弱，終場收報6,774.78點，下跌87.92點，跌幅1.28％。

(工商 )