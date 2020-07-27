Lulu黃路梓茵、小樂（吳思賢）與陳銳合資300萬，在東區、中山區開手搖飲複合店，27日舉辦新品記者會，三人提及店裡生意比想像中好很多，本來打算10月才開放加盟，提早2個月進行，目前第一家加盟店將於8月開幕。

Lulu與阿達去年結束4年感情，雙方退回朋友位置，隨即傳出與盧廣仲的緋聞，被問到感情，她笑稱確實想談戀愛，身邊也有追求者，「但走到心裡的對象還是沒出現」。她維持一貫幽默對外喊話，「大家趕快來追」。沒想到一旁小樂卻爆料：「她有5個追求者。」讓她現場呆掉對他直喊：「真的有也不會跟你說，你嘴巴很大！」

Lulu闆娘架式十足。（coffee.tea.or提供）

三人合作複合式手搖飲店，與眼鏡設計做結合，品牌開幕半年生意蒸蒸日上，除提前開放加盟，未來計畫異業結合期待做大品牌。若遇意見不合如何處理？Lulu笑回：「交給陳銳，行銷是我跟小樂，陳銳負責財務。」陳銳提及老爸陳凱倫只是精神支柱，沒投入資金。LuLu雖已擁4個代言、3個節目，但當老闆娘上癮的她，原本打算年底再創自身服飾品牌，無奈因合夥人因疫情影響待在日本而讓計畫延後。至於今年有無接到金鐘、金馬主持邀約？她語帶玄機笑說：「不管有或沒有，都不能先告訴你們，啾咪。」

(中時 )