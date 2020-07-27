美國與中國大陸對立氣氛不斷升高，亞太國家也在美中對抗選邊站，與大陸關係亦隨之惡化，近期最明顯的轉向是緬甸與菲律賓。緬甸內部因國防軍與武裝組織戰鬥激化，緬甸國防軍總司令罕見地公開批評大陸支持反政府武裝組織。口外菲律賓的輿論調查顯示，在南海爭端擴大的影響下，菲國民眾對大陸信任度創下杜特蒂政府上台以來最低紀錄。

據日本《共同社》報導，緬甸西部若開邦的佛教徒武裝組織若開軍（AA）崛起，被緬甸政府認定為恐怖組織。該國國防軍總司令敏昂萊6月下旬為參加二戰勝利慶祝活動訪問莫斯科之際，向俄羅斯媒體譴責若開軍使用了大陸製造的武器且得到強大援助。

緬甸國防軍總司令敏昂萊罕見地公開批評大陸支持緬甸的反政府武裝力量。（圖／美聯社）

大陸是緬甸最大的貿易夥伴，大陸國家主席習近平今年1月對緬甸進行了國事訪問，兩國關係密切。雖然敏昂萊沒有直接點名大陸領導人，但他明言批評大陸的做法極為罕見。

報導說，據稱若開軍在緬甸西部多次妨礙印度推進的基礎設施建設工程，但對大陸的專案卻不予干涉。敏昂萊在俄羅斯與印度國防部長辛格舉行會談時，就有看法認為敏昂萊應與若開軍尋求合作。

此外，菲律賓的輿論調查機構「社會氣象站」於7月3日至6日進行的調查結果顯示，回答「信任」中國大陸的僅22%，比例很低，而「不信任」占58%。兩者相減得出「淨信任值」為負36個百分點，為2016年6月現任政府上台以來最低點。

報導表示，該調查並未詢問信任與信任的理由，但分析認為，中國大陸在南海加強實際控制以及施行維護國家安全法的香港局勢等是背景原因。尤其是南海議題，菲律賓外長洛欽最近已多次對大陸提出抗議和警告。

(中時新聞網)