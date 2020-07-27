行政院長蘇貞昌的小女兒蘇巧純2018年12月以1049萬元拿下政府標案，遭質疑未利益迴避、靠爸，引發論戰，台北市議員羅智強今在臉書發文表示，蘇貞昌現在應該做的，是要自己的女兒放棄標案，把已經領的標金還給國庫，而不是再要國家的公務員，去幫蘇家硬拗。

蘇巧純2018年12月21日以負責的「二三設計公司」投標1049萬，拿下台灣科學教育館「上癮的科學」展覽的設計及布置工作，羅智強質疑，蘇巧純得標至今19個月仍不開展，科教館長卻說是「我們」主動要求延期。

羅智強酸，「我們」是誰？是科教館的頂頭上司、教育部長潘文忠？還是潘文忠的頂頭上司蘇貞昌？他認為，科教館歸蘇貞昌管，蘇的女兒標到科教館案子，蘇巧純、蘇貞昌跟科教館，不都是「我們」嗎？

羅智強說，科教館聲稱「上癮的科學特展」招標於2018年12月21日即已依政府採購法程序完成，但根據決標公告，決標日期是2019年1月14日，也就是蘇貞昌上任行政院長的同一天，科教館說謊又被抓包，送給蘇貞昌上任的禮物，就是蘇巧純的決標金額1049萬6430元， 只比預算金額1050萬少了3570元。

羅智強批評，1050萬元的標案，議價只砍了3000多元，「這如果不是蘇貞昌女兒，有可能嗎？」他說，要圓一個謊，就必須要說更多謊，蘇貞昌現在應該做的，是要自己的女兒放棄標案，把已經領的標金還給國庫，而不是再要國家的公務員，去幫蘇家硬拗。

(中時 )