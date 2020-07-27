PCB廠邑昇實業（5291）27日宣布自有品牌DOSUN自行車燈推出旗艦新款AF400K，採用汽機車大燈規格之魚眼技術，並具有自動感光調節功能，減少騎乘間操作風險，提升安全性。隨著歐美疫情開始緩和，各地逐步解封，全球戶外活動復甦力道強勁，使得自行車、電動自行車市場需求提升，帶動自行車燈出貨暢旺，邑昇透過既有通路全力將產品銷往歐美市場，相關訂單能見度已到今年底，有助推升下半年營運更趨穩健。

今年上半年雖然有新冠疫情影響終端消費市場，然而疫情也間接改變民眾生活與交通習慣，隨著各國逐步解封，放寬外出限制，戶外休閒運動需求大幅增加，歐洲各國為推動疫後新生活與刺激經濟消費，不但積極改善與增設自行車道，推出購車補助方案；在北美市場則因進入暑假旺季，運動愛好人士出現報復性出遊風潮，促使歐美自行車大廠備貨力道強勁，持續針對戶外與自行車周邊配件下單，邑昇自行車燈品質備受國內外自行車燈大廠肯定，客戶黏著度高，合作開發案亦持續不間斷，第二季起自行車燈訂單開始回流，出貨重回成長走勢，相關產能滿載至年底。

身為台灣二次光學設計車燈優質廠商，邑昇將持續專注自行車燈的升級與研發，透過既有通路，邑昇在光電事業部自行車燈產品外銷歐美成果顯現，下半年起伴隨歐美運動休閒風潮興起，已陸續接獲歐美品牌大廠之訂單，並從第三季起加強拉貨力道，將有效挹注邑昇下半年營運動能。

(工商 )