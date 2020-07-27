彰化縣今年上半年A1車禍事故死亡人數達66人，創近年新高；又以機車族、銀髮族死傷最嚴重。（資料照。）

彰化縣今年1月至6月A1車禍（亦即24小時內死亡之交通事故），死亡人數達66人，比去年同期增加13人，經彰化縣警局交通隊分析，以機車族、初老銀髮族的死傷比例最高，下半年將推出短片，加強宣導路口停讓與交通稽查。

本月6日清晨，72歲李姓老婦騎機車要前往兒子開設的自助餐店幫忙，卻在中山路、番花路口，命喪右轉的槽車輪下；本月13日午後，福興鄉27歲陳姓婦女騎機車，在彰鹿路上疑似搶快違規左轉，遭同向直行在內側快車道的彰客輾斃。

根據統計，2015年至2017年間，彰化縣每年A1車禍死亡人數為138人、121人與100人，逐年遞減，但前年增加至110人，去年更陡升為121人，今年上半年也創新高，引起彰縣警局長許錫榮高度重視。

交通隊指出，去年上半年A1車禍是53件、53人死亡；今年上半年則為65件、致66人死亡。其中又以雙方未依規在路口停讓達18件最高，次高為分心、分神，或大客貨車疲勞駕駛等，而未注意前方車況有7件。

若以死者年齡分布，65歲以上高達4成，交通隊分析主因在於彰化縣大眾運輸較不便，多數65至75歲銀髮族仍習於以機車代步，加上年紀大、反應變慢，若發生碰撞，易造成嚴重傷害甚至死亡。

交通隊強調，重點事故路段都將列入違規取締重點，今年除在花壇鄉中山路、鹿港鹿和路新增固定式測速照相桿，加強速度管理；下半年也將剪輯肇事案例影片，加強宣導路口路權優先順序。

(中時 )