南投縣政府整修一條道路，工程經費才39萬元，但因位於集集攔河堰集水區，一度面臨必須花15萬元辦環境影響評估的窘境！縣長林明溱直言，集水區公共道路工程，應取消環評限制，否則，縣府將重新考量是否支持興建中的鳥嘴潭人工湖。

林明溱27日在縣務會議中指出，南投縣境內陸續興建集集、桶頭攔河堰，結果這些攔河堰上游鄉鎮，包括竹山、鹿谷、集集、水里、信義，都列入集水區，開發處處限制，尤其動輒要先辦理並通過環境影響評估，不僅民眾合法權益受限，政府推動建設也常窒礙難行！

例如水里鄉永興路施設過水路面，雖然工程經費只有39萬多元，也要辦理環評，至少再花15萬元，很不合理！還好，後來這項工程可以認定為改善既有道路，而非興辦道路工程，才免於辦理環評。但是依環境影響評估法所訂的「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，仍明確規定位於水庫集水區的道路開發，或1公里以上的道路拓寬都需環評。

林明溱表示，希望中央研議讓公共道路開闢、拓寬工程，能免於環評限制；否則像鳥嘴潭人工湖這種重大水資源工程，讓南投縣草屯、國姓、仁愛鄉等，比整個彰化縣面積還大的範圍，都變成水庫集水區，恐怕將嚴重限制公共道路闢設拓寬改善等工程的推動，對縣民十分不公平，也會影響縣府對鳥嘴潭工程支持與否的立場。

(中時 )