公視將於明年成立國際英語影音平台，但計畫卻未獲董事會審查，遭部分董事質疑該平台恐成政府大外宣管道。公視董事會今（27）日舉行臨時會，重新針對國際平台計畫審理，以11：4比數通過前導計畫。但公視總經理曹文傑、執行副總經理謝翠玉及新聞部經理蘇啟禎卻也提出請辭要求。

投下反對票的董事馮小非表示，經過事實查核，她發現公視與文化部早在6月就密切來往，討論國際平台計畫，但曹文傑卻在6月及7月的董事會都並未提出，「如果總經理認為這不需要和董事報告，對我而言，形同公視已被沒收。」

投下同意票的董事徐瑞希認為，國際平台計畫應要留給新一屆董事會去做審理，且政府預算有流程，若現在不通過計劃，下屆董事無法決定。此外，她也強調，公視比任何媒體與商業公司更容易把關，不讓國際平台成為大外宣管道。

今日臨時會自上午11點召開，直至下午2點多才結束，席間氣氛火爆，一度有董事拍桌子、大吼大叫。徐瑞希透露，會議主要針對兩案討論，一是國際平台未經董事會審議的程序問題，二是董事是否同意通過國際平台計畫。而曹文傑與謝翠玉兩人便是針對程序引發的紛爭而請辭，將任職到七月底。

馮小非表示，曹文傑針對國際平台計畫未經董事審議一事完全沒有道歉，她也不懂為何曹文傑及謝翠玉要請辭，「可能希望用辭職換取計畫通過。有趣的是，董事長陳郁秀在我們投完票後，宣布總經理有很多公文要簽，所以要跟著她做到任期最後一天。最後討論後，才說願意七月底辭職。」

馮小非透露，蘇啟禎則是為捍衛公視程序正義在會議後請辭，「他說：『我們可以窮的頂天立地，我們可以窮得心安理得，但我們真要為國際平台放棄公視過去的一切嗎？』有些人認為他沒有發言權，但他認為不顧程序是對公視是極大的傷害，國際平台計畫有無外部人士伸手公視，他覺得都需要在在釐清，我覺得他非常勇敢。」

針對曹文傑、謝翠玉及蘇啟禎提出請辭，公視證實，目前曹文傑、謝翠玉確定任職到七月底，而蘇啟禎的請辭要求尚在討論中。

(中時 )