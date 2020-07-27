日前是大二膽島戰役70週年，前總統馬英九偕同退役將領、戰役英雄營長史恆豐及傳令兵賴生明的後人登大膽島，但其實在前一天晚上，他就已經先抵達金門，就是為了探望黑鷹直升機失事案中，犧牲的中將洪鴻鈞的母親。對此，資深媒體人董智森也說，從兩人見面的過程和洪鴻鈞母親所說的話，可以看到其實這是一個母親的感概，但令人感動，也看見很多人都在為這塊土地奮鬥。

參謀總長沈一鳴今年1月2日春節視導任務專機，於新北市烏來山區失事，造成沈一鳴等8人不幸罹難的飛安事件。金門縣長楊鎮浯在臉書指出，黑鷹直升機事故痛失優秀的洪鴻鈞中將，25日晚間，陪同馬總統探訪高齡93歲的洪媽媽，他也透露，洪鴻鈞是在2012年由馬總統親自主持晉升少將儀式的，馬總統此次抵金，特別表示要來向洪媽媽致意。

洪媽媽指出，以前的人孩子生得多，家裡有八個孩子，洪鴻鈞身為哥哥，功課很好的他，為了減輕家中經濟負擔，想讓弟妹好好念書，因此主動放棄學業、自願從軍，後來還升了將軍，家族和鄉里都感到光榮，且兒子很孝順，放假有空就回金門，就算沒有回家也會打電話聊天。

看到洪媽媽的這一番話，董智森今在廣播節目「小董真心話」中也感動地說，看了令人感動，可以看到，這其實照是一個母親的感概，但令人家感動，也看見很多人都在為這塊土地奮鬥。

另外，董智森也透露，自己上周五就回金門，很多朋友就問他，「你是不是跟馬英九一塊來?」他近一步說，因為馬英九也同天抵達金門，而大二膽戰役70周年紀念日，馬英九覺得是有意義的日子，這就是馬的個性。

(中時新聞網)