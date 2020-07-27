黃暐瀚。（取自POP撞新聞直播）

資深媒體人黃暐瀚今（27）日在直播中表示，美國總統大選11月3日投票，目前大陸、美國互相關閉領事館，慢慢先關閉邊緣的領事館，再來可能召回大使，接下來可能有軍事衝突。黃暐瀚分析，9月最危險，因為美國總統可以發動戰爭，但60天內須經國會認可，只要一個軍機擦撞，川普就可以下令出兵。

川普目前處於落後，上次美國總統大選，希拉蕊普選票數5992萬，但選舉人票232張；川普票數5969萬，選舉人票306張。但川普之前策略是對大陸強勢、不屑疫情、譴責WHO，但並未使民意支持度提高。在6個搖擺州中，民主黨拜登贏了5個，目前選舉人票川普186張，拜登352張，而魔術數字是270張！

川普選情還是有可能逆轉，但會有很多狀況，台海、南海都是危險區，台灣會受影響，但也無力改變。

黃暐瀚指出，目前新冠毅情，有疫苗才是王道，旅遊航空禁令都可以紓解。而英國已經進入3期，大陸、美國、德國都進入2期，台灣目前連1期都還沒有進入，是處於「前臨床」階段，即動物試驗階段。

台灣目前疫苗研發進度落後，實際上幾乎不可能超越其他國家，今年也不可能有疫苗。但有無可能從美國英國取得疫苗，拭目以待。不過，黃暐瀚示警，全世界只有美國和台灣在嗆WHO，如果英美研發出疫苗，自己國家都不夠用，屆時台灣還是要向WHO求救。

(中時新聞網)