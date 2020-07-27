台南安定賽車場是少數符合卡丁車國內級標準的賽道，每年也固定舉辦速克達競技賽事，但卻傳出違反土地使用遭罰款，年底可能將吹熄燈號。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

為了消弭飆車歪風，休閒賽車因運而生，其中適合初學者及親子參與的小型卡丁車頗受歡迎，但全台近60處小型賽車場中，符合國內級標準的僅有4處，台南安定賽車場是其中之一，平時也會舉辦速克達賽事，提供選手舞台，但近期卻傳出因違反土地使用規定，遭到南市府罰款15萬元，讓經營業者萌生退意，但仍希望有轉機。

台南安定賽車場占地近1.6公頃，跑道全長1.05公里，寬度從8到13公尺不等，共設計有15個彎道，路面鋪設飛機專用的柏油路面，均為標準賽道，設備齊全，是南台灣少數符合比賽標準的場地，5年前由TSR台灣騎士精神發展運動協會接手營運。

協會發起人吳仲軒表示，為了提供賽車選手訓練、比賽的場地，也推廣賽車、卡丁車運動向下扎根，接手場地經營後，再投入經費改善軟硬體設備，噪音、安全性限制嚴格，加上收費合理，吸引車友前來，而每年舉辦的TSR錦標賽都吸引上百位選手同場競技，更是全台最大的速克達機車賽事，也帶動相關產業發展。

吳仲軒說，日前收到南市府一紙公文，因賽車場位於特定農業區，違反土地使用規定，依法裁罰15萬元並限期改善，讓協會大感驚訝，因接手時並不知情，且歷年來的娛樂稅、營業稅、保險等都依規定繳納，質疑為何現在才出問題。

吳仲軒說，因賽車場周邊有不少工廠，當初也沒想到農地問題，但既然違法，就先設法繳清罰單，後續是否營運再視情況而定，但希望相關單位能給賽車運動一個空間。

據了解，安定區將進行都市計畫通盤檢討，賽車場周邊土地可望納入都市計畫範圍，現有特定農業區將有機會解編，是否可變更為特定事業用地有待討論。

(中時 )