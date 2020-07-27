潘瑋柏嬌妻Luna比他小14歲，有「最美空姐」美稱。(翻攝自Luna宣云微博)

以VJ身分出道並走紅、轉戰歌壇成績亮眼的男星潘瑋柏，在演藝圈發展多年緋聞不斷，然始終沒有定下來，而下個月即將滿40歲的他，今天驚喜在社群貼文「正式展開家庭生活」，宣布閃婚，還公開了嬌妻模樣。

潘瑋柏今突然在IG慎重發文，表示2020年讓眾人都過得辛苦，因此始終在找適當的時機分享好消息，「我現在很幸福，已經有了和我一起共度下半生的另一半，並正式展開我們的家庭生活啦！」，希望眾人能給予祝福，也祝福大家能找到屬於自己的幸福。

宣布喜訊的同時，潘瑋柏貼出全家大合照，照片中他跟新婚嬌妻甜蜜相依偎，等同公開了老婆的模樣，據悉，潘瑋柏的另一半其實之前就曾曝光，是曾跟他爆出甜蜜出遊甚至同居的圈外人Luna，但當時潘瑋柏並未承認，據悉，潘太Luna是大陸人，才26歲，比潘瑋柏小了14歲，身材纖細修長，臉蛋秀麗，被封為「最美空姐」，經常在社群分享日常美照。

潘瑋柏IG全文：

大家好，2020真的是讓大家很辛苦的一年，所以一直在找尋我覺得適合的時機告訴大家。今天，我想與大家分享一件好事。

是的，我現在很幸福，已經有了和我一起共度下半生的另一半，並正式展開我們的家庭生活啦！

希望大家能給予我們祝福，

我們在這裡謝謝你們，

也希望你們也能找到屬於自己的幸福。

(中時新聞網)