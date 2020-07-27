在岸人民幣收漲152個基點 17:242020/07/27 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價27日16點半收報7.0010元，較上日收盤價7.0162元上漲152個基點，單日漲幅0.22％。成交量335.83億美元。 27日截至16點48分，離岸人民幣報7.0043元，上漲130個基點，漲幅0.19％。 人民幣兌美元中間價報7.0029，較上日報價6.9938元下跌91個基點，單日跌幅0.13％。 (工商 ) #基點 #漲幅 #在岸人民幣 #收漲 #人民幣兌 也許您會感興趣 財經熱門新聞 台股驚現3大烏雲…散戶手中有這2種股票變災難 - 財經 散戶「崩潰」…明天台積電4字頭能追？專家1句神解 - 財經 台股只剩下台積電？散戶押這幾檔含金量驚人 - 財經 12682泡沫快了？老謝爆這幾檔 驚洩30年前股市慘案 - 財經 政院承諾調降貨物稅成空話？ 執行長打臉財政部 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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