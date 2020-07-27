人民幣兌美元在岸價27日16點半收報7.0010元，較上日收盤價7.0162元上漲152個基點，單日漲幅0.22％。成交量335.83億美元。

27日截至16點48分，離岸人民幣報7.0043元，上漲130個基點，漲幅0.19％。

人民幣兌美元中間價報7.0029，較上日報價6.9938元下跌91個基點，單日跌幅0.13％。

(工商 )

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