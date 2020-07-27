資深主播陳雅琳日前為工作用眼過度，竟在《新聞深呼吸》訪問台南市長黃偉哲時，一眼完全失明看不見，只能用單眼微弱視力撐完整場訪問，她結束後緊急送醫，確認視網膜剝離，必須緊急開刀。她前陣子為節目《台灣的前世今生》前往澎湖出外景，錄影過程視力逐漸模糊，但為把持節目品質，就算已經快看不到，仍繼續在風浪中審稿、看錄影畫面。

回台後陳雅琳沒有馬上就醫，直接南下工作，為節目到台南訪問，她結束後向市長黃偉哲說明失明狀況，對方驚呼：「剛剛訪問，我完全不覺得哪裡有問題。」稱讚陳雅琳高水準的工作表現。她回憶上次看不見的狀況，是前往香港採訪，沒想到第二次看不見，卻是由於自己的眼睛在嚴重抗議，現在只能乖乖靜養，等待康復，再重回工作崗位。

陳雅琳緊急動刀。（壹電視提供）

值得一提的是，工作結束後，陳雅琳緊急送成大醫院急診，醫生確認為視網膜剝離，一定要立刻開刀，她竟還問醫生：「我還有1天工作行程，可以等到工作完再開刀嗎？」醫生氣得大罵：「不行！這一定要緊急開刀！」她這才乖乖北上動刀。休養期間必須完全躺平，不能隨意移動，讓她感到非常痛苦，直呼就像滿清十大酷刑，也感嘆：「人生第一次所有的事情嘎然而止。」她拚命三娘的個性，因為心繫工作，還把節目工作人員集合到病房開會，差點因為休息不夠，要再挨第二次刀。

(中時 )