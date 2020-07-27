◎汽車冷氣壞了別硬撐 小心熱衰竭要人命

車子冷氣壞了可別硬撐繼續開，小心真會「熱死人」！新竹市1名聯結車司機車上冷氣故障，為了生計只好硬撐，在超過40多度高溫車內繼續工作，沒想到隔天體溫高達39度，血壓先高後低，經送醫診斷為「中暑合併急性腎衰竭與休克」，差點送命。

◎熱爆！急診心肌梗塞、腦中風患者多3成

最近天氣熱到爆，7月連續3周以來，豐原醫院急性腦中風、急性心肌梗塞患者較去年同期多3成。醫師表示，在外民眾常忘記補充水分，也易將頭暈、頭痛誤以為中暑，忽略本身原有疾病該注意事項。

◎國際頻道爭議 公視總經理等3人集體今請辭

公共電視27日上午11時召開臨時董事會，多位董事認為政府指示公視接以10億元成立國際頻道有爭議，有學者質疑此舉是在做「大外宣」。今董事會會議於下午2時30分左右結束，總經理曹文傑、執行副總經理謝翠玉、新聞部經理蘇啟禎當場請辭，蘇啟禎更發出聲明，表明立場「強烈表達對此案程序瑕疵及引發內外部信心危機得的憂慮」，更說明請辭原因「不能違反自己的心志」。

◎前中尉騙假30天 謊稱罹癌偽造醫院證明起訴

陸軍屏東某部隊李姓中尉，去年上網下載他人的診斷證明書，竄改為自己個資後，聲稱罹癌須住院開刀化療為由，向連長請病假，李爽放1個月的假後，連長因赴醫院去探病，才抓包李男裝病。軍方事後將李男送辦，並列入汰除，台北地檢署今依違反《陸海空軍刑法》意圖免除職役偽病罪、《刑法》偽造文書罪嫌起訴李男。

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