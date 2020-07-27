高雄市長補選將在8月15日舉行，藍營傾盡全力南下輔選。不過，藍營內部卻也開始在討論2022年地方選舉的布局，台北市議員游淑慧給出了3點藍營北市市長候選人應具備的條件。資深媒體人韋安認為，符合這些條件的，就只有台北市議員羅智強了。

韋安在臉書上表示，「誰選台北市長，藍營開跑了！日前藍委洪孟楷率先表態，支持蔣萬安選台北市長。」接著他指出，今日台北市議員游淑慧被問到這問題時，開出3點藍營北市市長候選人要具備的條件：

一，希望有強勢候選人，選戰時能攻守自如，甚至聯合作戰。

二，希望有熟悉市政的候選人。

三，不一定要明星或聲量人物，而是實實在在的把市政向前走、重開機。

韋安認為，符合這些條件的人，非羅智強莫屬。然後他也問網友，2022年選舉時，羅智強與蔣萬安大家會支持誰來選市長？

網友們則留言回應，「都說不一定要聲量人物？」、「羅智強」「我挺羅智強」、「蔣萬安」。韋安的貼文還釣出作家苦苓留言，而苦苓認為，「羅智強選不過蔣萬安，蔣萬安選不過陳時中」。

(中時新聞網)