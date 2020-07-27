當前，消費者購買電動車時，最大的顧慮除了擔心充電不夠便利之外，也擔心車輛的續航里程問題。然而電動車的續航里程到底能夠達到多遠，才夠車主使用。對於這個問題，特斯拉創始人馬斯克的給了他的答案：483公里。

日前，據外媒報導，馬斯克在特斯拉2020年第二季度電話會議上表示，目前，純電動車續航里程不應低於300英里（約合483公里）。

馬斯克表示，他們在對特斯拉Model Y標準續航版車型，在測試中發現該車的續航里程低於250英里，正是出於這樣的原因，他們取消了Model Y標準續航版這一車型。

此前，馬斯克還曾稱，如果特斯拉推出續航里程更短，EPA續航標準下，續航只有200英里的廉價車型，依然會有不少消費者買單。

但這樣的車型，是否能有效滿足車主的使用需求。因此，馬斯克宣稱電動車的續航里程不應低於300英里，也是希望此舉，通過特斯拉設立一個行業標準，來規範電動車市場，以及提升車主的購車、用車體驗。

(中時新聞網)