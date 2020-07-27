加州奧克蘭市發生群眾抗議活動，演變成暴力與破壞。為抗議種族正義和警察改革的群眾活動，演變到後來，一小群戴著頭盔和護目鏡、舉著標語牌的示威者，拿起各種武器向法院與警局發動攻擊。

美聯社報導，奧克蘭警察局發言人喬安娜·華生(Johnna Watson )說，大約有700名示威者參加了上周六晚上舉行的和平遊行，但是到了後來，有一小部分示威者從大部隊中脫離，他們開始砸窗戶、噴塗鴉，並用雷射筆照射警察。

抗爭者拿著「警察離開」的標語。(圖/美聯社)

市中心還發生了幾場火災，其中還包括阿拉米達郡(Alameda)高等法院，所幸法院的火災被被迅速澆滅。華生說，這些暴力抗爭者經過法院、聯邦大樓和警察大樓時，拿著石頭、瓷球、水瓶向窗戶砸去，這已是群眾暴力，使最近幾星期的和平遊行變了調。

抗爭者破壞窗戶，並胡亂噴漆。(圖/美聯社)

警方逮捕了一些滋事者，但未提供細節。華生說，沒有關於示威者或是警察受傷的報告，目前也沒有評估破壞造成多少社會成本。

星期六傍冕開始出現群眾抗爭，有一些是團體組織，比如名叫「媽媽的牆」(Wall of Moms)之類的團體。抗議者與保衛聯邦法院的美國聯邦特警發生衝突。

週六晚間，加州另一個城市沙加緬度(Sacramento)也爆發暴力抗議活動，警方說，在和平示威之後，另外有約150名穿著黑色衣服的暴力者，打破窗戶並噴了塗鴉。

警方聲明中說，一名電視新聞工作人員遭到毆打，警方逮捕了一個人。

洛杉磯警察說，週六的一場和平示威活動也被暴力擾亂，人群中的一些暴力者襲擊了警察，並走上高速公路試圖癱瘓交通，警方上前阻止與之生衝突。4名警察和3名示威者因輕傷接受治療，也逮捕另外4人。

目前出現一種說法認為，暴力抗爭者的動機，似乎是給聯邦介入地方治安來製造藉口。奧克蘭市長利比·沙夫（Libby Schaaf）在聲明中警告，「川普可以利用滋事者的破壞行為，做為派出聯邦特警到各地城市的很好理由。」她拒絕了聯邦的提議。

沙夫說：「我們支持充滿溫情的抗議活動，但是奧克蘭人必需知道，當他們在天黑之後參加抗議活動時，有些人可能會在發動爆亂，他們更願意煽動內亂而不是促進種族正義。」

(中時新聞網)