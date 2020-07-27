屏東市瑞光路延伸工程27日正式通車，屏東縣長潘孟安（中）與地方各級民代騎乘單車體驗。（林和生攝）

「感謝133位地主割愛」，屏東市瑞光路延伸工程，耗時2年施工，27日正式通車，不僅串連4條省道，更分散屏東市區穿越性車流，大幅提升聯外道路便捷性及市區道路網絡的完整性，可望帶動屏東市整體發展。

屏東縣長潘孟安指出，屏東市區的台1線與台27線省道，加上鄰近台3線與台24線，除肩負聯外道路功能，亦是市區內主要幹道，但因交通量已不堪負荷，因此爭取增闢屏東市區東南側外環道路，以紓解市區交通壅塞問題。

道路拓寬開闢是都市發展的重要指標，瑞光路延伸至台27線道路闢建完成後，將串聯屏東市東側外環道的完整性，在開通典禮上，潘孟安特地感謝沿線133位地主將土地割愛，配合政府開路、嘉惠地方，打通這條交通動脈，讓屏東市交通更加便利，大幅提升地方生活品質。

營建署南區工程處進一步指出，這條延伸道路工程全長3.9公里、寬18公尺，道路雙向各設置1汽車道、1慢車道及2.8公尺寬人行道及植栽綠帶，總工程費為3億152萬元，「光用地徵收費用就高達2億3276萬」。

為開拓市區天際線，工程單位還特地整合電力、電信、寬頻、自來水及瓦斯等民生管路地下化，也讓工程稍有延後。潘孟安透露，這條環狀道路工程只是開端，未來更期待營建署持續支持串聯189縣道的道路開闢，讓市區交通網絡更加完善。

(中時 )