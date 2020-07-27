7月以來，外資淨流入台股仍達8.5億美元，居新興亞洲市場之冠。越南則是外資今年相對看穩的市場。今年以來，新興亞洲各國外資都是大幅淨流出，唯獨越南幾乎已瀕臨全幅回補邊緣，僅淨流出0.6億美元。整體來說，台股、越股雙雙為外資看好的重點市場。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台股早盤受權值股利多消息激勵，早盤一度創下史上新高。事實上，上周台股指數漲幅幾乎都是由強勢科技權指股貢獻，中小型傳產類股表現並不如預期，未來台股科技、傳產走勢分岐將越來越明顯。

周俊宏指出，由於疫情衝擊傳統產業終端需求，台灣外銷訂單包含基本金屬、化學品、橡膠等皆呈現雙位數年衰退。相對來說，半導體產業卻利多不斷，國際半導體協會已上修2021年資本支出年增率至24%，續創歷史新高；同時，隨著疫情綿延不絕，在家工作風潮更加興盛，電腦、電子產品、光學製品類的生產指數年增19.4%，指數已連續5個月擴張。

周俊宏認為，短期內，盤勢將是科技股領漲，但由於國際情勢動盪，投資人需防高檔震盪，宜謹慎選股，建議可鎖定長期趨勢布局，例如遠端工作概念股、高速傳輸產業，解封概念股如腳踏車等。

(時報資訊)