已有潛在買家，廣豐(1416)27日指出，廣豐新天地購物中心已有投資人有意願，但因如採公開標售，時間緊迫，投資人對投標條件及不動產買賣契約尚有部分商業條件仍待確認，需要時間，因此，決議把出售方式由公開標售調整為個別議價。

廣豐原本是委託「香港商世邦魏理仕有限公司台灣分公司」辦理新天地購物中心公開標售，底價為48.6億元。

廣豐指出，雙方完成議價協商後，還是會把結果將提交公司併購委員會及董事會決議，才能辦理簽約及後續交易程序。

(工商 )