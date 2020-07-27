台南麻豆新樓醫院為讓中風病人復原更全面，結合神經內科、神經外科、復健科及中醫科的「住院中」與「出院後」的健保專案腦中風計畫，院方今天展示中醫介入治療的成果，透過穴位針灸搭配復健，加速病人復原，有位男子因腦中風入院開刀，術後近月仍昏迷不醒，經針灸治療清醒後，第一句話就是對女友說「我愛妳」。

麻豆新樓醫院中醫師黃書澐說，這名39歲的陳姓男子高大健壯，但因為有高血壓病史，最後導致出血性腦中風，經過1個半月的中醫配合治療後，目前已經能靠著拐杖行走，語言能力也逐漸恢復，出院後將在護理之家持續復健。

另外還有1位高齡90歲的阿嬤中風後因吞嚥困難，進能透過鼻胃管進食，相當痛苦，黃書澐以百會、語言區、廉泉與照海穴針灸治療持續3星期後，終於能以一般方式進食，身心狀況也有明顯改善。

黃書澐表示，健保執行中醫腦中風住院專案計畫多年，研究顯示中醫在病人中風第一時間處置後的亞急性期（發病後1周到數月間）和慢性期的介入治療，對病人復健有不錯效果，而針灸可刺激活化腦細胞、促進腦部血液循環，也能調節氣血與局部肌力回復。

(中時 )