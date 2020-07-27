土耳其一輛載有士兵的巴士，27日在南部省份梅爾辛（Mersin）驚傳翻車意外，造成6人死亡、10人重傷的慘劇。
從推特上流傳的畫面看到，大巴士整個翻覆在路旁，擋風玻璃碎裂，車體嚴重變形，事故發生後，官方已派出多輛消防車到現場處理。據《路透社》等引述自梅爾辛省長辦公室的回應表示，死者包括5名士兵和1名司機，10名重傷者全都是軍人，目前都已送往醫院救治，至於確切事故發生原因仍有待釐清。
更多 CTWANT 報導
(中時新聞網)
土耳其一輛載有士兵的巴士，27日在南部省份梅爾辛（Mersin）驚傳翻車意外，造成6人死亡、10人重傷的慘劇。
從推特上流傳的畫面看到，大巴士整個翻覆在路旁，擋風玻璃碎裂，車體嚴重變形，事故發生後，官方已派出多輛消防車到現場處理。據《路透社》等引述自梅爾辛省長辦公室的回應表示，死者包括5名士兵和1名司機，10名重傷者全都是軍人，目前都已送往醫院救治，至於確切事故發生原因仍有待釐清。
更多 CTWANT 報導
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。