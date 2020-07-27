土耳其一輛載有士兵的巴士，27日在南部省份梅爾辛（Mersin）驚傳翻車意外，造成6人死亡、10人重傷的慘劇。

土耳其一輛載兵巴士今（27日）翻覆，造成6人死亡、10人重傷的慘劇。（圖／Twitter）

從推特上流傳的畫面看到，大巴士整個翻覆在路旁，擋風玻璃碎裂，車體嚴重變形，事故發生後，官方已派出多輛消防車到現場處理。據《路透社》等引述自梅爾辛省長辦公室的回應表示，死者包括5名士兵和1名司機，10名重傷者全都是軍人，目前都已送往醫院救治，至於確切事故發生原因仍有待釐清。

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(中時新聞網)