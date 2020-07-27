烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbass）於當地27日零時開始實施全面停火。新華社引據烏克蘭國家通訊社報導說，一支具有聯合國維和經驗的烏克蘭部隊於26日抵達頓巴斯地區軍事接觸線，負責監督停火協議執行情況。

22日，烏克蘭問題三方聯絡小組（烏克蘭、俄羅斯、歐洲安全與合作組織）與頓巴斯地區民間武裝（親俄叛軍）代表舉行視訊會議，各方就在頓巴斯地區實施全面停火達成一致。根據協議，自27日零時起，在頓巴斯地區實施全面停火。俄羅斯總統普丁26日與烏克蘭總統澤倫斯基通電話，對此全面停火協議表示支持。

烏克蘭國防部長安德烈．塔蘭26日在接受烏通社採訪時說，烏克蘭武裝部隊（政府軍）將遵守全面停火協議，並將按照國際維和慣例開展行動。他同時表示，全面停火協議並不排除在對方採取進攻、挑釁等活動且這些活動對烏士兵和平民的健康和生命構成威脅的情況下，烏部隊按照烏克蘭法律和國際法規定採取應對措施的權利。

2014年4月，烏克蘭東部頓巴斯地區（包括頓涅茨克州和盧甘斯克州）爆發烏政府軍和民間武裝間的大規模衝突。經國際社會斡旋，衝突雙方分別於2014年9月和2015年2月在明斯克達成停火協議，此後大規模武裝衝突得到控制，但小規模交火時有發生。

據新華社報導，俄羅斯總統普丁26日與烏克蘭總統澤倫斯基通電話，討論烏克蘭問題等。俄總統網站發布公告說，此次通話是應烏克蘭方面提議進行的。兩國總統就解決烏克蘭問題詳細交換了意見，強調要加強烏克蘭問題三方聯絡小組在談判解決烏克蘭問題方面的作用，對聯絡小組22日達成的關於在烏東部頓巴斯地區實行停火的補充措施表示歡迎，並呼籲有關方無條件執行停火協議。

公告說，普丁在通話中表示，烏克蘭最高拉達（國會）15日通過的有關2020年地方選舉的決議違反明斯克協議，不利於烏克蘭問題的解決；他對烏克蘭高官日前關於明斯克協議在很多方面已不具有現實意義的表態表示關切。普丁特別強調，澤倫斯基在此次通話中再次表達了明斯克協議不可替代的立場，他希望烏方言行一致，嚴格遵守明斯克協議。兩國總統還就疫情和抗疫措施交換了意見。

另據烏克蘭總統辦公室26日發布的消息，澤倫斯基與普丁當天通電話，對將於27日開始實施的頓巴斯地區全面停火協議表示支持。雙方就在頓巴斯地區實施排雷、撤軍、在軍事接觸線開設新的檢查站、確保國際紅十字會專家與在押人員進行接觸等進行了討論。雙方還討論了在頓巴斯部分地區實施特殊地位法等問題。

(中時 )