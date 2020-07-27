永誠投顧分析師李忠興表示，台積電受惠英特爾委外代工消息激勵，台積電ADR於24日率先大漲9.69％，27日股價開高走高，午盤前就順利攻上漲停價424.5元，帶領半導體族群氣勢如虹，聯電同步漲停，加上資金狂潮不退，台股27日一舉衝破12,682點歷史高點，最高來到12,686.36點，終場以12,588.3點作收，反觀櫃買指數下跌1.06％，中小型股相對弱勢。

雖然台股睽違30年突破歷史高點12,682點，但市場完全沒有創高的喜悅，上市櫃下跌家數超過1,500家，僅少數半導體、IC設計與台積電供應鏈表現尚算穩健，中小型股反而看到大戶趁台積電拉高指數時出貨，與30年前齊漲的步調完全不同。

個股方面，本周納入投資組合的漢磊，受惠遠距教學與5G高速網路爆發，碳化矽與氮化鎵需求高速成長，投信與外資積極買超，助推股價27日再度強彈。

盤面強弱差異巨大，強者持續創下波段新高，弱股卻也紛紛創下本波回檔新低，操作上絕不能以為加權指數大漲，手中個股就該漲，必須選擇具題材、有成長性、法人著墨較深的個股，同時短線以10日均線做為強弱的參考依據，若在10日均線以下，建議賣出抽回資金。

(工商 )