倫元投顧分析師陳學進表示，台股27日開高大漲再創新高，終場大漲284.26點，漲幅2.31％，收在12,588.3點，反觀櫃買指數開高走低，終場下跌1.72點，跌幅1.06％，以160.64點作收。三大法人方面，外資轉買72.43億元，投信轉賣1.31億元，自營商續賣6.38億元，惟外資於台指期貨市場上持續加碼買進3,005口多單，累計淨多單部位為32,456口，心態呈現謹慎中性偏多。

「護國神山」台積電27日開高大漲飆漲停，造就加權指數再創12,686歷年新高，同為權值股的聯電、聯發科，以及世界、力旺、世芯-KY、日月光投控、弘塑、萬潤、閎康、祥碩、玉晶光、台郡、穩懋、圓展、聰泰、華擎、技嘉、欣興及信邦等個股紛紛大漲，反觀中天、合一、杏國、杏輝、亞諾法、健亞、合世、ABC-KY、前鼎、網龍、智冠及部分中小型股卻下殺拉回，甚至跌停再創新低。

隨各國經濟數據逐漸恢復成長態勢，以及資金行情延續外，根據過往歷史經驗，不論2000年或2007年資金瘋狗浪行情，第一次見波段高點離「年線乖離率」約介於28～32％左右，依造目前年線位於11,150點換算，預期高檔滿足點約落於14,272～14,718點間，因此目前大盤上檔空間還很大，故短線若有震盪，倒也不必過度擔心。

個股方面，本周納入投資組合的帆宣，獲台積電金爸爸撐腰，極紫外光（EUV）設備、材料需求大增，營運一路看旺到明年，配合內外資法人大戶偏多心態不變，只要量價不失控，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

(工商 )