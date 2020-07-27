啟發投顧分析師楊基政表示，台股27日順利由台積電、聯電、聯發科帶領下，成功突破歷史高點12,682點，然半導體以外的領先族群普遍出現橫盤震盪，中小型股也紛紛壓回，盤面輪動加快，操作上應以同步族群與轉機股短打因應。

個股方面，本周納入投資組合的三福化，技術面轉強，後市可望再攻向上。

展望後市，隨漲多族群開始整理，高價股能否攻勢再起列為觀察重點，同時那斯達克指數及費半指數也將持續牽動台股走勢，投資人選股可朝向6月營收佳及高殖利率題材股，逢高減碼。

(工商 )