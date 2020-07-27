豐銀投顧分析師羅雅渝表示，英特爾7奈米製程遭遇瓶頸，分析師預計未來五年內，英特爾將再無機會追趕上台積電，甚至恐將訂單轉往台積電，激勵台積電ADR於24日大漲9.69％，促使台積電27日開盤後沒多久就站上漲停板，配合聯電、聯發科、大立光領軍攻高，大盤成功越過歷史高點12,682點，最高來到12,686點，改寫新高紀錄，終場收在12,588點，漲幅2.31％。

台股創下歷史新高，盤面漲停家數卻僅18檔，下跌家數明顯大於上漲家數，顯見籌碼相對集中在權值股，其中半導體產業雖遭遇疫情衝擊，仍保持增長態勢，也成為盤面領軍重心，包含台積電、聯發科、聯電在內，27日單半導體族群就貢獻大盤高達329點。

美元指數創6個月新低，新台幣持續走強，資金行情延續下，盤面量價結構調整並無礙多頭格，且在美國病例增速減緩、美國新一輪紓困案近期推出、歐美各國政府及央行持續救市、下半年電子旺季來臨，投資人不應預設大盤高點，聚焦半導體、5G、蘋果、自行車和資產等相關族群。

個股方面，本周納入投資組合的聯發科，下半年在中系與非中系客戶持續推新品帶動下，5G 晶片出貨量可望逐季成長，第四季可望達最高峰。

(工商 )