看好健身、慢跑等運動風潮盛行，國人對於運動鞋、運動服飾等相關商品的需求增加，加上振興三倍券與8/1上路的動滋券加持下，擁有運動品牌優勢的麗寶Outlet Mall，預估今年運動品牌業種、業績將創新高。

麗寶集團表示，麗寶Outlet Mall自2017年開店以來，運動品牌業績都是全台櫃王、櫃后；每逢周末假日，Nike品牌平均每分鐘賣出2雙鞋，加上adidas、Under Armour、SKECHERS、Puma、New Balance、Reebok、Converse等知名運動鞋品牌，去年合計賣出超過80萬雙鞋！

麗寶進一步表示，自7/15振興三倍券上路以來，這股全民振興消費熱潮依然不間斷，麗寶Outlet Mall平日進館平均超過1.5萬人次，假日更是衝破5萬人次；尤其以運動品牌、男女服飾、家電用品最受消費者的青睞。

由於8/1將有400萬份、每份500元的動滋券即將開跑，麗寶Outlet Mall全館超過40家運動休閒品牌Outlet折扣價，再搭配振興三倍券的雙券優惠下，運動鞋、運動服飾、運動配件等，可以0元將運動裝備帶回家；全館同步進行「麗寶Outlet吃喝玩樂購」抽獎活動，累積消費滿1萬元，還能加碼抽麗寶福容大飯店住宿券、萬國通路行李箱、購物金等獎項。

(工商 )